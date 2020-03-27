toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Самый известный фанат лондонского клуба умер от коронавируса в 38 лет – он не пропустил ни одного матча за 22 сезона

15:18 127 Читати українською
Самый известный фанат лондонского клуба умер от коронавируса в 38 лет – он не пропустил ни одного матча за 22 сезона
Себ Льюис / Твиттер ФК Чарльтон

Печальная весть пришла с Туманного Альбиона – не стало преданного болельщика Чарльтона.

В четверг, 26 марта, от коронавируса умер 38-летний фанат Чарльтона Себ Льюис, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Умер бывший тренер сборной Франции – он выиграл чемпионат Европы и создал "золотую команду"

Еще несколько дней назад он публиковал из больницы видео, где находился в кислородной маске, однако его организм не смог одолеть смертельную болезнь. Уникальность Себа заключалась в том, что он начал посещать матчи Чарльтона еще в 1998 году и с этого времени не пропустил ни одной игры своих любимцев. Причем как домашней, так и выездной.

За почти 22 года Льюис посетил 1076 матчей своей команды подряд! Интересно, что в 2018 году Себу даже вручили клубную награду за то, что он посетил 1000 матчей Чарльтона. Чтобы увековечить память преданного болельщика фанаты лондонцев уже организовали сбор средств для памятника Льюису, который планируют установить возле стадиона Вэлли.

Напомним, сегодня Чарльтон выступает во втором по силе английском дивизионе – Чемпионшипе. Команда занимает 22 место среди 24 команд и находится в зоне вылета. Лучшим результатом лондонцев в XXI веке стало седьмое место в Премьер-лиге в 2004 году.

"Страх обнимал меня все больше": коронавирус впервые у игрока сборной Германии – матчи-призраки на горизонте Бундеслиги

blog_ava
"Заберите его н***й с поля": Андриевский вспомнил реакцию Маркевича на фол против Эдмара
10:12
302
Теги
Англия коронавирус футбольные фанаты Чемпионшип Чарльтон Чарльтон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
17
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук