Последним клубом 35-летнего англичанина был Бернли, который он покинул прошлым летом. Несколько месяцев Леннон пытался найти себе новый клуб, но успехом этот процесс не увенчался. В конце концов Аарон завершил карьеру.

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"Я наконец решил, что пора повесить бутсы на гвоздь. Оценив все варианты, я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье. Это было очень тяжелое решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста. Последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были замечательными", – написал Леннон в своем Twitter.

К слову, на протяжении своей карьеры Аарон выступал за Лидс, Эвертон, Тоттенхэм, Кайсериспор и Бернли. Провел 21 матч за сборную Англии. Дополнительную популярность Леннон получил благодаря своему постоянно грустному выражению лица. Ему не раз приходилось оправдываться из-за этого. Даже родная мать упрекала футболиста за то, как выглядит он на фото.