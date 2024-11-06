В предыдущих трех турах Брюгге набрал всего 3 очка, Астон Вилла же стала одним из главных открытий. Команда Унаи Эмери добыла максимальные 9 пунктов, не пропустила ни одного гола и сняла скальп Баварии.

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Впрочем, в последнее время Вилла находится в явном кризисе – три подряд матча без побед, избиение 1:4 от Тоттенхэма. Сегодня бирмингемцы снова были не похожи сами на себя. Скромный Брюгге нанес значительно больше ударов, а гости почти не беспокоили Миньоле.

Судьбу встречи решил сюрреалистичный момент на старте второго тайма. Мартинес уже выполнил удар от ворот, но Мингз этого не заметил и решил рукой отбросить мяч назад киперу. Тобиас Штилер без раздумий назначил пенальти, который претендует на статус одного из самых глупых в истории футбола! Ванакен хладнокровно развел Мартинеса и мяч по углам. Вот так абсурдно чемпион мира впервые пропустил в ЛЧ.

Астон Вилла не смогла прийти в себя до финального свистка. Эмери выпустил суперджокера Дурана, который забивал Баварии и Болонье. Не помог и он – поражение 0:1. Брюгге набирает 6 очков, а бирмингемцы остаются с 9-ю. Лишь Ливерпуль смог забрать все 12 пунктов за 4 тура ЛЧ.

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