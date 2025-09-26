Ровно 55 лет назад на Стэмфорд Бридж произошел самый скандальный в истории английского футбола.

26 октября 1970 года на Стэмфорд Бридж произошел один из самых курьезных эпизодов английского футбола, в котором Челси обыграл Ипсвич 2:1, а главным "героем" встречи стал арбитр Рой Капи.

При счете 1:0 Алан Хадсон пробил во внешнюю сетку ворот. Игроки хозяев уже возвращались на свои позиции, однако судья неожиданно засчитал гол. Наставник Ипсвича Бобби Робсон сразу выразил протест, но после консультаций с лайнсменом арбитр остался при своем решении.

Этот момент вошел в историю как один из самых гениальных "голов-призраков", которые когда-либо видел английский футбол. Даже тогдашние газеты назвали Капи "слепым судьей", ведь его действия сопровождались рядом ошибок на протяжении всего матча.

Ипсвич сумел сократить отставание благодаря еще одному спорному взятию ворот после непрямого штрафного, который был разыгран не по правилам. А в компенсированное время арбитр прозвучал финальный свисток именно в момент, когда Ян Хатчинсон уже отправлял мяч в пустые ворота.

Диктор стадиона тогда подытожил атмосферу абсурда: "Насколько нам известно, Челси победил 2:1".

On this day: 1970 - Alan Hudson scored a goal that actually went wide and hit the side netting but the referee gave the goal. #cfcHeritage #Chelsea pic.twitter.com/fnx5ka3EuS — Chad (@ChelseaChadder) September 26, 2025

