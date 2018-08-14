Самый дорогой трансфер Славии Олайинка не сыграет против Динамо

Форвард Славии Питер Олайинка получил повреждение накануне матча против Динамо.

22-летний нигерийский форвард получил мышечную травму в матче чемпионата Чехии против Млады Болеслав, об этом рассказал главный тренер Славии Индржих Трпишовски.

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"Олайинка? Он не полетел с нами, ведь получил повреждение в первом тайме матча с Младой. На выходных при осмотре было обнаружено повреждение мышцы. Трудно сказать, как долго не будет Питера", – цитирует Тришовски официальный сайт Славии.



Напомним, матч Динамо – Славия состоится сегодня, 14 августа. Начало в 19:30.