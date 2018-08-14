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Самый дорогой трансфер Славии Олайинка не сыграет против Динамо

09:42 162 Читати українською
Самый дорогой трансфер Славии Олайинка не сыграет против Динамо
Питер Олайинка / Фото из соцсетей

Форвард Славии Питер Олайинка получил повреждение накануне матча против Динамо.

22-летний нигерийский форвард получил мышечную травму в матче чемпионата Чехии против Млады Болеслав, об этом рассказал главный тренер Славии Индржих Трпишовски.

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"Олайинка? Он не полетел с нами, ведь получил повреждение в первом тайме матча с Младой. На выходных при осмотре было обнаружено повреждение мышцы. Трудно сказать, как долго не будет Питера", – цитирует Тришовски официальный сайт Славии.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится сегодня, 14 августа. Начало в 19:30.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
6
час
:
21
мин
Славия Прага
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