Самый дорогой трансфер Славии Олайинка не сыграет против Динамо

Украина — 13:08 2
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Претендует на основу сборной вместо легенды: защитник Динамо Кендзера – игрок месяца по версии польского СМИ
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"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене ГвардиолыИспания — 11:30 422
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Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провалАнглия — 13 авг 1080
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Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшиласьСборная Украины — 13 авг 1323
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Давид Силва завершил выступления в сборной ИспанииИспания — 13 авг 212
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