В 2013 году киевское Динамо заплатило рекордные для клуба 11 млн евро Андерлехту за Дьемерси Мбокани. Теперь стало известно, что конголезец решил завершить свою профессиональную карьеру. Об этом сообщил африканский журналист Micky Jnr в X.

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Последним клубом нападающего был Ноа из Еревана. Контракт Мбокани с армянским клубом закончился еще в 2024 году. С тех пор он был в статусе свободного агента.

За Динамо Мбокани выступал с 2013 по 2018 годы, забив 31 гол и отдав 14 ассистов. Начиная с 2015-го форвард постоянно отправлялся в аренду. В частности конголезец успел поиграть в АПЛ за Норвич в сезоне 2015/16 и даже забить гол в ворота Ливерпуля в легендарном матче, что закончился со счетом 5:4 в пользу мерсисайдцев.

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