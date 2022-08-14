Панатинаикос пытается подписать Бернарда, сообщает Sportday. Переговоры уже продолжаются, стороны согласовывают личный контракт. За Панатинаикос выступает Вербич, которому и составит конкуренцию 29-летний бразилец в случае трансфера.

Вербич официально перешел в Панатинаикос

Бернард еще на год имеет соглашение с клубом Шарджа из ОАЭ. Однако хочет сменить место работы. Бразилец пережил панические атаки и вынужден работать с психологом. Заработав деньги на Ближнем Востоке, он решил вернуться в более спокойную атмосферу в Европу. Шарджа тоже готова его отпустить.

К слову, Бернард в этом сезоне уже принял участие в 5 поединках, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. За Шахтер бразилец выступал с 2013 по 2018 годы, проведя за "горняков" 156 поединков и отличившись 28 голами и 35 ассистами.

Он обошелся Шахтеру в 25 млн евро и остается рекордным приобретением УПЛ. Бернард покинул Шахтер свободным агентом, после чего играл за Эвертон.

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