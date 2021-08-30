"В последний раз вместе мы работали 2 года назад. Конечно, я был рад, что назначили тренера, с которым я раньше долго работал в юношеских сборных.

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Да, я уже успел поговорить с Петраковым, но больше ничего не расскажу. Нет смысла обсуждать его тренерские качества, ведь я не эксперт, не тренер. Как человек – самый честный и добрый. Конечно, приятно, что такой тренер будет в сборной. Буду доказывать, чтобы играть в основе сборной", – заявил Миколенко в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Петраков дебютирует во главе сборной Украины 1 сентября – гостевой матч против Казахстана в рамках отбора на ЧМ.

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