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Худший четвертьфинал Испании в Лиги чемпионов за 9 или 14 лет – хорошая примета для Ювентуса и новые короли Европы

17:13 38 Читати українською
Худший четвертьфинал Испании в Лиги чемпионов за 9 или 14 лет – хорошая примета для Ювентуса и новые короли Европы
Криштиану Роналду – сменил клуб, сменит эру правления Испании в ЛЧ?
Тарас Котив Тарас Котив

Лига чемпионов 2018/19 может остаться без представителей чемпионата Испании уже на четвертьфинальной стадии. Такого не было очень давно.

 

Роналду шокирует испанское трио

Если Барселона не одолеет Лион в ответном матче 1/8 ЛЧ на Камп Ноу, то Примера останется без своих представителей на стадии 1/4 финала впервые за 14 лет! Впрочем, есть большие шансы, что у испанцев все-таки будет 1 клуб на этом этапе. Форвард Барсы Лионель Месси забивает в ответных матчах 1/8 финала больше гола за матч (17 за 13 игр), и это его лучший показатель во всем плей-офф. Извечный соперник Лео, Криштиану Роналду умудрился повлиять на вылет обеих мадридских клубов из Лиги чемпионов еще до четвертьфинала. Реал осиротел без него и растратил запас выездной победы над Аяксом 2:1. Атлетико упустил преимущество над Ювентусом в 2 безответных гола.

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Самое смешное, что португалец приложился и к фиаско третьей испанской команды. Валенсия вылетела еще на групповом этапе, потерпев два поражения от Ювентуса. Роналду забил 1 из 3-х голов и заработал спорное удаление. Впоследствии Юве проиграл Манчестер Юнайтед, несмотря на гол Криша, и именно этих очков не хватило валенсийцам, чтобы занять второе место вместо МЮ. Если Барселона пройдет Лион, Испания останется с единственным представителем в четвертьфинале впервые за 9 лет. Будет большой иронией судьбы, если Роналду расправится с еще одной испанской командой.

Расцвет АПЛ впервые за 8 лет

Теперь же новыми королями Европы становятся клубы АПЛ. Обе команды Манчестера (Сити и Юнайтед) и Тоттенхэм уже в четвертьфинале. Столько английских клубов на стадии 1/4 финала ЛЧ не было с сезона 2010/11, когда Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм достигли успеха. Тот год, правда, завершился поражением МЮ в финале от Барселоны.

Ливерпуль имеет шанс улучшить результат АПЛ, если выбьет Баварию. Земляки дали отличный пример. Манчестер Сити и Тоттенхэм прибили немецкие команды с общим счетом 14:2. Англии не триумфовала в ЛЧ с 2012-го, когда Челси бил Баварию по пенальти. После победы Мюнхена в немецком финале над Дортмундом Испания выигрывала турнир 5 лет подряд, тогда как АПЛ за это время имела только одного полуфиналиста! "Футбол 24" предлагает вспомнить, что случалось в предыдущие сезоны, когда чемпионат, в котором господствуют Барселона и Реал, так же быстро оставался со столь скудным представительством в Лиге чемпионов.

Сезон 2004/05, Или Если обидчик Шахтера шокирует Барсу

Год безумных камбэков и вылета грандов может стать фартовым для Лиона. В случае успеха ребят, которые не пустили Шахтер в плей-офф, Испания вынуждена будет вспомнить черный 2005-й год, когда ни одна ее команда не пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Зато там оказались 3 итальянских клуба, 2 английских и по одному представителю Германии (Бавария), Франции (Лион) и Нидерландов (ПСВ). Ювентус в 1/4 уступил будущему победителю Ливерпулю. Это был один из величайших финалов ЛЧ, когда Милан с Андреем Шевченко проиграл по пенальти в Стамбуле, разбазарив преимущество в 3 гола.

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Сезон 2009/10, или Примета в пользу Ювентуса

Предположим, что новой сенсации все же не случится и Лион вылетит на Камп Ноу. Тогда будет уместно вспомнить 2010-й год, когда Барселона также оставалась последним из испанских могикан в финальной восьмерке. В четвертьфинале больше всех команд сохранили Франция (Лион и Бордо) и Англия (МЮ и Арсенал). Каталонцы же сначала без проблем прошли в плей-офф Штутгарт и Арсенал, а потом их остановил Жозе Моуринью со своим невероятно кусачим Интером.

Интересно, что финал Лиги чемпионов-2010, как и в этом году, проходил в Мадриде, а Кубок чемпионов подняли над головой итальянцы. Отметим, что единственным представителем Серии А в 1/4 финала ЛЧ останется Ювентус с Роналду, выигравшим 4 из последних 5 сезонов этого турнира.

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