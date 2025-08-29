Самый быстрый гол сезона УПЛ и ассист вратаря в видеообзоре матча Полтава – Заря – 1:4
Заря на выезде разбила Полтаву в матче 4-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео голов и обзор самых острых моментов встречи на "Футбол 24".
Уже на 38-й секунде встречи Будковский открыл счет в игре, замкнув прострел Слесара с правого фланга. До конца первого тайма Заря забила еще дважды. Сначала Мичин классным ударом из-за пределов штрафной пробил в девятку (отметим ассист пяткой от Саленко). А спустя 4 минуты Слесар сделал счет разгромным, реализовав выход один на один после передачи от вратаря!
Заря разгромила Полтаву, забив самый быстрый гол сезона – голкипер луганчан выполнил ассист
На старте второго тайма счет стал 0:4 – это Анджушич также выскочил один на один с голкипером Полтавы и легко разобрался с ним, забив дебютный мяч в Украине. Бужин на 75-й минуте забил гол престижа.