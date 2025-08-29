Уже на 38-й секунде встречи Будковский открыл счет в игре, замкнув прострел Слесара с правого фланга. До конца первого тайма Заря забила еще дважды. Сначала Мичин классным ударом из-за пределов штрафной пробил в девятку (отметим ассист пяткой от Саленко). А спустя 4 минуты Слесар сделал счет разгромным, реализовав выход один на один после передачи от вратаря!

Заря разгромила Полтаву, забив самый быстрый гол сезона – голкипер луганчан выполнил ассист

На старте второго тайма счет стал 0:4 – это Анджушич также выскочил один на один с голкипером Полтавы и легко разобрался с ним, забив дебютный мяч в Украине. Бужин на 75-й минуте забил гол престижа.