Джеремая Сен-Жюст стал игроком лиссабонского Спортинга, подписав контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба. В сделке прописали клаусулу в размере 45 миллионов евро.

Защитник сборной Германии, которого хотели Бавария и Барселона, вернулся в родной клуб

Стоимость трансфера из Майнца не разглашается, однако немецкая пресса пишет о 10 миллионах. Небольшая сумма за находящегося на пике 25-летнего нидерландца. Защитник пошел за новым вызовом в Лиге чемпионов.

Сен-Жюст два года подряд становится самым быстрым футболистом Бундеслиги. В этом сезоне он совершил рывок на 36.63 км/ч. Джеремая показывал едва ли не лучший прогресс среди центрбеков немецкого первенства.