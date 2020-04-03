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Самый большой стадион Германии превращают в центр борьбы с коронавирусом

18:14 50 Читати українською
Самый большой стадион Германии превращают в центр борьбы с коронавирусом
Сигнал Идуна Парк / firo Sportphoto

Дортмундская Боруссия объявила о предоставлении в пользование своего стадиона для борьбы с пандемией коронавируса.

На стадионе Боруссии будут оказывать помощь больным коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что для этого переделают северную трибуну Сигнал Идуна Парк, где разместят медицинский центр.

Добавим, что в Германии зафиксировано 85 903 случаев заражения коронавируса, из них 1122 случая летальные.

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Теги
коронавирус Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд футбольные стадионы Сигнал Идуна Парк
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