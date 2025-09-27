Ньюкасл получил рекордную финансовую поддержку от своих владельцев. Как информирует The Athletic, консорциум во главе с государственным инвестфондом Саудовской Аравии (PIF), владеющий 85% акций клуба, дополнительно влил 130 миллионов евро в уставный капитал. Это самая большая эмиссия акций с момента приобретения клуба в октябре 2021 года.

Владельцы Ливерпуля сделали последний шаг к приобретению мадридского клуба, Реал одобряет

Основная часть суммы – 124 миллиона евро – пошла на мужскую команду, еще 6 миллионов выделили на развитие женской структуры. Это уже девятая подобная финансовая инъекция с момента смены владельцев, а общий объем инвестиций с тех пор достиг 541 миллиона евро.

Как и большинство предыдущих эмиссий, этот шаг объясняют необходимостью покрытия текущих расходов клуба в зимний период – зарплат, содержание инфраструктуры и повседневных расходов. В Ньюкасле отмечают, что это не гарантирует увеличение трансферного бюджета на январь, ведь правила финансовой устойчивости АПЛ (PSR) не позволяют использовать эти средства напрямую на подписание игроков.

В то же время сумма нового вливания значительно превысила предыдущие максимальные показатели, что может свидетельствовать о росте расходов клуба или дополнительные финансовые потребности. Владельцы уже потратили летом рекордные 241 миллион евро на трансферы, включая приобретение Ника Вольтемаде за 69 миллионов евро, а также реализовали продажу Александера Исака в Ливерпуль за 125 миллионов евро.

Сейчас клуб параллельно рассматривает масштабные инфраструктурные проекты – от возможного расширения Сент-Джеймс Парк или строительства нового стадиона до возведения современной тренировочной базы. Будет ли часть средств направлена именно на эти планы, официально не уточняют.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой