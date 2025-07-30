Ньюкасл проиграл команде звезд К-лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

К-лига Старз – Ньюкасл – 1:0

Гол: Ким, 36

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Ньюкасл потерпел поражение в третьем матче подряд во время предсезонной подготовки. Сначала проиграли разгромно Селитку (0:4), затем Арсеналу (2:3), а теперь получили пощечину от сборной звезд чемпионата Южной Кореи. Ким на 36 минуте воспользовался провалом защитников и оформил единственный гол в матче. Перед стартовым свистком "сороки" еще и потеряли Джо Виллока. Пока не известно степень повреждения хавбека.

К слову, у Ньюкасла запланировано еще три товарищеских встречи – с Тоттенхэмом, Эспаньолом и Атлетиком. Первый тур АПЛ должен стартовать 16 августа.

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