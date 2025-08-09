Ньюкасл нацелился на Рандаля Коло Муани после того, как Беньямин Шешко решил присоединиться к Манчестер Юнайтед, а Александр Исак бунтовал, требуя трансфера, и отказывался тренироваться.

Как сообщает Патрик Бергер, "сороки" уже начали переговоры с Рандалем Коло Муани. Форвард ПСЖ является приоритетным вариантом для Ньюкасла. Англичане также рассмотрят возможности подписать Гонсалу Рамуша, Олли Уоткинса и Николаса Джекосна.

Напомним, Коло-Муани перешел в ПСЖ в 2023 году за 95 миллионов евро, но так и не смог адаптироваться в Париже. Зимой 2025 года Рандаль отправился в аренду в Ювентус, где сумел проявить себя, забив 10 голов в 22 матчах.

