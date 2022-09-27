Ньюкасл будет готов удовлетворить аппетиты Шахтера в размере 50 миллионов евро, утверждает iNews.

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Скауты "сорок" положительно оценили Мудрика после просмотра в матчах ЛЧ и за сборную Украины. Правда, на 21-летнего вингера охотятся и другие клубы АПЛ – Арсенал, Эвертон, Брентфорд. Летом они не захотели платить Шахтеру 30 миллионов евро, но для состоятельных саудовских владельцев Ньюкасла даже 50 не станут проблемой.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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