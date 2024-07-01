Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о переходе 21-летнего шотландца. Эллиот Андерсон подписал контракт с клубом на пять лет.

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По информации Фабрицио Романо, Ньюкасл получит от Ноттингем Форест 35 миллионов фунтов, что составляет примерно 41 млн евро. Больше пока стоил только Иан Маатсен, который перешел из Челси в Астон Виллу за 44,5 млн евро.

Стоит заметить, что Ноттингем Форест в кампании 2023/24 занял 17 место, набрав 32 очка. Зону вылета они опередили на 6 очков.

Напомним, Эллиот Андерсон – воспитанник Ньюкасла. Всего за "сорок" он отыграл в 55 матчах, в которых оформил три ассиста.