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Самый богатый человек Чехии заинтересован в приобретении Челси

25 октября 18:02 258 Читати українською
Самый богатый человек Чехии заинтересован в приобретении Челси
ФК Челси / twitter FC Chelsea

Лондонский Челси может сменить владельца.

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер может приобрести Челси, об этом пишет издание Tyden. Представители чешского бизнесмена уже в ближайшие дни могут начать переговоры о покупке лондонского клуба.

Абрамович не получил вид на жительство в Швейцарии – его подозревают в участии в преступных группировках

По информации источника, у Келлнера дружеские отношения с Абрамовичем, что может значительно облегчить процесс переговоров. В частности, чех недавно выкупил ВИП-ложу на стадионе Стэмфорд Бридж, которая находится возле ложи россиянина.

Келлнер считается самым богатым человеком в Чехии. Его состояние оценивается в 15, 5 млрд долларов. Отметим, ранее сообщалось, что Абрамович может продать клуб за 3 млрд долларов.

Напомним, ранее Абрамович отклонил предложение самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2 миллиарда фунтов, но позже нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи Челси.

Теги
Англия Челси Челси футбольные финансы Роман Абрамович
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