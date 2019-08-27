Самый богатый человек Англии стал владельцем Ниццы

В совете владельцев Ниццы состоялись радикальные изменения.
Конмпания INEOS приобрела основной пакет акций Ниццы, сообщает официальный сайт французского клуба.
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Стоит отметить, что владельцем этой компании является бизнесмен Джим Рэтклифф, которого называют самым богатым человеком Великобритании. По неофициальным данным состояние Рэтклиффа насчитывает 24,5 млрд долларов.
По информации СМИ, INEOS заплатили 100 млн евро за эту сделку.
После 2-х туров Лиги 1 Ницца находится на 4-й строчке турнирной таблицы.
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