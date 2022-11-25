Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в покупке клуба из Манчестера, который семья Глейзеров выставила на продажу.

Интерес к "красным дьяволам" уже якобы проявили легенда МЮ Дэвид Бекхэм и компания Apple. Еще одним претендентом на манкунианцев, по информации The Telegraph , является 70-летний миллиардер.

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Владелец нефтехимического гиганта Ineos уже был заинтересован в приобретении МЮ летом, но тогда соглашение было маловероятным. Сейчас же Рэтклифф готовится сделать предложение семьи Глейзеров, но переплачивать не хочет. Нынешние владельцы якобы желают получить более 5 миллиардов фунтов.

К слову, состояние Джима, который является фанатом Манчестер Юнайтед с детства, оценивается в 13 миллиардов. Бизнесмен не новичок в футболе, ведь в его собственности находятся французская Ницца и швейцарская Лозанна.

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