Лига чемпионов УЕФА – это всегда незабываемое зрелище, яркие эмоции и высокое напряжение. Если приправить все это еще и большим количеством голов, то получим что-то особенное и уникальное. Вместе с "Футбол 24" предлагаем вам вспомнить самые результативные матчи в истории ЛЧ.

22.11.2016. Групповой этап. Борусия (Дортмунд) – Легия – 8:4

Голы: Кагава, 17, 18, Шахин, 20, Дембеле, 29, Ройс, 32, 52, Пасслак, 81, Жезничак, 90+2 (автогол) – Прийович, 10, 24, Николич, 83.

12 голов – именно столько было забито в самом результативном поединке в летописи главного европейского клубного турнира. Одно из польских изданий назвало его "не радостным безумием, а стыдом". Ничего не поделаешь – когда противостоишь Дортмунду, то не всегда четыре забитых гола гарантируют тебе индульгенцию от поражения.

Легия, которая в том сезоне вернулась в Лигу чемпионов после 21-летнего перерыва, отправлялась на дуэль в Германию с необычными эмоциями. Три недели назад варшавяне сподобились на зрелищную ничью с Реалом (3:3). С другой стороны, поляки уже попадали под каток именитых соперников в предыдущих турах – дома были уничтожены Боруссией (0:6) и разгромно проиграли Реалу на "Бернабеу" (1:5).

Еще до 30-й минуты команды подарили зрителям 6 голов (вообще за первый тайм команды отличились семь раз – это повторение достижения с битвы Монако – Депортиво, который в течение 13 лет сохраняла статус самой результативной в ЛЧ).

Примечательно, что именно гости открыли счет – сделал это Александар Прийович, которого сватали в киевское Динамо. Однако через несколько минут команда Томаса Тухеля отправила Легию в глубокий нокдаун – три гола за 3 минуты и 17 секунд усилиями Синдзи Кагавы (дважды) и Нури Шахина. К чести поляков, они ответили почти мгновенно – дубль оформил Прийович. Но и Боруссия не собиралась останавливаться – сначала дебютным голом в Лиге чемпионов отличился 19-летний Усман Дембеле и Марко Ройс. После перерыва Легия смогла ответить двумя мячами, однако пропустила трижды.

Главным антигероем побоища на "Сигнал Идуна Парк" стал кипер гостей Радослав Цежняк. Только один факт – первые шесть голов Боруссия забила после шести ударов в створ. Цежняк, который в свое время даже вызывался в сборную Польши и провел более сотни матчей в шотландском Данди Юнайтед, никогда не считался основным вратарем Легии, за которую выступает до сих пор. Свою карьеру 19-летний Радослав начинал в луцкой Волыни (один поединок в заявке), однако вскоре оказался в львовских Карпатах. В основу "львов" он также не пробился, но, выступал за вторую команду "зелено-белых" в Первой украинской лиге.

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05.11.2003. Групповой этап. Монако – Депортиво – 8:3

Голы: Ротен, 2, Жюли, 11, Пршо, 26, 30, 45, 49, Плашил, 47, Сиссе, 67 – Тристан, 39, 52, Скалони, 45.

Сезон ЛЧ 2003/2004 стал одним из самых странных в истории турнира. Как минимум, об этом свидетельствует вывеска финала, где встретились Монако и Порту. Монегаски под руководством молодого Дидье Дешама, который получал первый тренерский опыт в карьере, на своем пути преодолели Реал и Челси. Однако на групповом этапе Монако стал участником уникального матча.

Хотя предпосылок для этого почти не было. Судьбу поединка третьего тура между Депортиво и Монако на "Риасоре" решил поздний гол Диего Тристана. Уже через две недели команды встретились на "Луи II" и стали создателями "вечера безумия", как потом назовет тот матч французская газета "L'Equipe".

Сыграть в свой день рождения в Лиге чемпионов – особенное событие. А оформить в этот день покер – это элемент фантастики. Дадо Пршо, которому тогда исполнилось 29, никогда не ловил звезд с неба, а в начале карьеры вообще выбирал между футболом и работой в автомастерской. До перерыва хорват оформил хет-трик, а команды ушли в раздевалку при счете 5:2. Не помогла испанцам даже замена голкипера – вместо Хосе Франсиско Молины в игру вступил Густаво Мунуа, однако трижды капитулировал (один гол снова забил Пршо).

Команда из Ла-Коруньи могла взять реванш у Монако в финале Лиги чемпионов, ведь на стадии плей-офф прошла Ювентус, а затем совершила эпохальный камбэк в противостоянии с Миланом. Впрочем, Порту Жозе Моуринью в полуфинале обыграл Депортиво, а в решающем матче оказался сильнее и Монако.

14.08.2020. 1/4 финала. Барселона – Бавария – 2:8

Голы: Алаба, 7 (автогол), Суарес, 57 – Мюллер 4, 31 Перишич, 22, Гнабри, 27, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутинью, 85, 89.

Раны у болельщиков Барселоны слишком свежие, чтобы забыть эту боль. Игра 1/4 финала в Лиссабоне стала отражением всего ужаса, творящегося в каталонском клубе. Фактически это унизительное поражение от Баварии стало точкой невозврата, которая запустила процесс отставки президента Бартомеу (об этом сразу после игры осмелился заявить Жерар Пике). Мюнхенцы, в свою очередь, в тот вечер однозначно ппродемонстрировали – лучше не появляться на их пути.

Соперники обменялись голами на стартовых минутах – после точного удара Томаса Мюллера автоголом отметился Давид Алаба. Но еще в первом тайме подопечные Ганса-Дитера Флика трижды поразили ворота тер Штегена. На старте второй половины Луис Суарес подарил Барселоне надежду, однако в течение последних 30 минут забивали только немцы.

На следующее утро весь спортивный мир только и говорил о разгроме на "Эштадиу да Луж", а пресса соревновалась в мастерстве заголовков, не жалея эпитетов к "унижению" и "позору". Некоторые добивали статистикой и тепловой картой Суареса, который 24 раза коснулся мяча – девять контактов случились во время розыгрыша в центре поля.

24.10.2000. Групповой этап. ПСЖ – Русенборг – 7:2

Голы: Дею, 16, Кристиан, 24, Анелька, 35, 90, Люксен, 45, Лоран Леруа, 76, Робер, 87 (пен.) – Джордж, 36, 38.

Сразу четыре поединка в списке самых результативных располагаются на одной ступеньке с 9 голами. Разгром парижанами норвежцев выглядел на этом фоне особенно странно. Это был совсем не нынешний звездный ПСЖ и довольно прочный Русенборг. Это продемонстрировал первый тур группового этапа сезона 2000/2001, когда в Тронхейме хозяева победили 3:1. Вскоре Русенборг в скандинавском дерби уничтожил шведский Хельсингборг 6:1. Но уже через месяц отправился на "Парк де Пренс".

Открыл счет защитник Фредерик Дею, которому в тот день исполнилось 28 (болельщики Динамо должны помнить его по успешной для киевлян встрече с Лансом, где капитан Дею получил удаление за фол против Шевченко). На 35-й минуте 21-летний Николя Анелька сделал счет 3:0, после чего французы расслабились и дважды пропустили. Однако это было лишь затишье перед разгромом – ПСЖ отгрузил сопернику еще четыре гола.

Мы присутствовали при рождении великой команды, – сказал после матча восторженный президент парижан Лорар Перпер.

Однако на втором групповом этапе команда Филиппа Бержеро, недавно выводившего женскую сборную Франции на поединки против сборной Украины, финишировала последней вслед за Депортиво, Галатасараем и Миланом.

08.03.2005. 1/8 финала. Лион – Вердер – 7:2

Голы: Вильтор, 8, 55, 64, Эссьен, 17, 30, Малуда, 60, Берто, 80 (пен.) – Мику, 32, Исмаэль, 57 (пен.).

К матчу 1/8 финала ЛЧ Лион подходил в статусе самой результативной команды группового этапа. Вердер, в ДНК которого веселый карнавальный футбол, за один только матч на "Жерлане" пропустил больше, чем за предыдущие шесть туров в группе. Обидно, но вслед за разгромной победой французы на следующем этапе вылетели в серии пенальти в противостоянии с ПСВ.

На скамейке запасных Лиона за побоищем наблюдал 17-летний Карим Бензема и ждал своего шанса. В то время Лион имел своих героев. Например, 30-летнего Сильвена Вильтора, карьера которого, скорее, шла к завершению после возвращения из Арсенала. Впрочем, это не помешало ему оформить хет-трик. Зажигал в том матче и 22-летний Майкл Эссьен – через несколько месяцев за рекордные 26 миллионов фунтов он переедет в Челси. Купе, Абидаль, Жунинью, Малуда, Гову – что ни имя, то эпоха в истории клуба. Впрочем, хороший состав был и у "музыкантов", однако трио Класнич-Мику-Клозе в тот вечер чувствовало себя не в своей тарелке.

21.10.2008. Групповой этап. Вильярреал – Ольборг – 6:3

Голы: Росси, 28, Капдевила, 33, Льоренте, 67, 70, 84, Пирес, 79 – Сагановски, 19, Эневольдсен, 36, Юханссон, 77.

Для датской команды это было только второе попадание на групповой этап ЛЧ (впервые это случилось в сезоне 1995/1996, когда киевское Динамо прошло Ольборг в квалификации, но получило дисквалификацию за шубный скандал имени Лопеса Ньето).

Крепкий Вильярреал Мануэля Пеллегрини в первых двух турах разошелся миром с Манчестер Юнайтед (0:0) и победил Селтик (1:0). Зато с Ольборгом у испанцев возникли проблемы – поляк Марек Сагановски открыл счет. Скоро хозяева сравняли, чуть позже вышли вперед благодаря красивому выстрелу Жоана Капдевилы, но еще в первом тайме датчане забили второй.

Все изменил выход на поле Хосебы Льоренте, оформившего хет-трик. Стоит отметить и гол легендарного Робера Пиреса, который через несколько дней отпраздновал свой 35-й день рождения. Кстати, в четвертом туре Ольборг и Вильярреал выдали результативную ничью уже в Дании – 2:2, а в заключительный игровой день скандинавы отобрали очки у МЮ – снова 2:2.

01.10.2019. Групповой этап. Тоттенхэм – Бавария – 2:7

Голы: Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61 (пен.) – Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88.

За несколько месяцев до разгрома Барселоны мюнхенцы размялись в Лондоне, где нанесли наибольшее домашнее поражение английской команде в еврокубках. Тоттенхэм, который накануне расписал мировую с Олимпиакосом (2:2), классно начал матч и вообще неплохо провел первый тайм – "всего лишь" 1:2.

Зато после отдыха ребят Маурисио Почеттино трудно было узнать. Серж Гнабри оформил покер, а Тоттенхэм стал "7о77енхэмом" и объектом для шуток. Мюнхенцы в свою очередь только набирали ход. Далее была тренерская рокировка Нико Ковача на Ганса-Дитера Флика, издевательство над Црвеной Звездой (6:0), вышеупомянутый погром Барсы и победа в финале Лиги чемпионов.