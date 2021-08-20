История Лиги чемпионов знает четыре случая, когда после удаления поле покидали сразу три футболиста в одном матче. И каждый раз среди участников поединка была французская команда. В последний раз такое событие произошло более десяти лет назад.

07.12.1999, второй групповой этап

Фейеноорд – Марсель 3:0

Впервые рефери отправил в раздевалку трех футболистов в одном матче в декабре 1999-го. Уже на 7-й минуте португалец Витор Мелу Перейра удалил Кеса ван Вондерена. Игрок хозяев сорвал выход Флориана Мориса сам на сам с голкипером и даже не апеллировал к рефери. На 62-й минуте судья уравнял составы – за второе предупреждение красный свет перед собой увидел француз Янник Фишер. Прошло несколько минут и хозяева открыли счет. Рекорд по удалениям был установлен на 79-й минуте – вторую желтую карточку получил Себастьен Перес. После этого Фейеноорд забил еще дважды.

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25.11.2003, групповой этап

Монако – ПСВ 1:1

Гол Фернандо Морьентеса принес преимущество хозяевам в первом тайме, а сразу после перерыва голландцы еще и остались в меньшинстве после удаления Тео Люсиуса. Самые интересные события поединка на "Луи II" произошли в последней десятиминутке. Сначала хорват Желько Ширич удалил Акиса Зикоса (вторая желтая карточка за умышленную игру рукой на 83-й минуте). Действия грека выглядели откровенно неразумно и вызвали смех у комментаторов поединка. Еще трагичнее ситуация для монегасков стала после розыгрыша штрафного, который привез Зикос – ПСВ сравнял счет. А на 88-й минуте Монако подвел Людовик Жюли. Капитан ответил на провокацию Матеи Кежмана и ударил серба, за что заработал красную.

17.03.2010, 1/8 финала

Бордо – Олимпиакос 2:1

Французы победили греков в обоих матчах и пробились в четвертьфинал. Особенно нервным был ответный поединок. Бордо побеждал 1:0 с 5-й минуты, а в начале второй половины встречи защитник гостей Мэтт Дербишир получил два предупреждения от Олегариу Бенкеренсы. Стрессовая ситуация удивительным образом пособствовала тому, что Олимпиакос отыгрался уже через 5 минут. Еще через три минуты с поля ушел капитан французов Алу Диарра. Казалось, что вот-вот греки смогут спасти безнадежную игру. Впрочем, на 88-й минуте Маруан Шамах принес победу Бордо, а в компенсированное время нервы не выдержали в Улофа Мельберга.

19.10.2010, групповой этап

Аякс – Осер 2:1

Педретти против де Зеува / фото из соцсетей

Прошло всего семь месяцев и Олегариу Бенкеренса снова зажигал красный свет. Деми де Зеув и Луис Суарес гарантировали комфортное преимущество амстердамцам, однако на 55-й минуте прямую красную заработал Андре Ойер. Французы отреагировали мгновенно – уже через две минуты Вальтер Бирса сократил отставание. На большее Осер не хватило. Зато гости взялись нарушать дисциплину. Сначала два предупреждения за 5 минут собрал Деннис Олиеч. А потом бессмысленным поступком отличился Жан-Паскаль Миньо. Игрок гостей находился в запасе, но умудрился получить две желтые карточки и впоследствии увидел перед собой красный свет.