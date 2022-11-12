Самые красивые голы Лиги конференций: роскошный выстрел легионера СК Днепр-1 в четверке
Лига конференций подытожила групповой этап сезона 2022/23, выбрав десятку лучших голов.
Голосование за самые красивые мячи третьего по престижности евротурнира продолжалось с 7 по 11 ноября. Победу одержал Юсуф Отубаньо из Пюника, который забил Словану.
СК Днепр-1 получил оппонента в плей-офф Лиги конференций
Второе и третье места заняли хавбек Фиорентины Риккардо Сапонара и полузащитник Базеля Анди Диуф с голами в ворота РФС и Жальгириса соответственно. Четвертым по итогам голосования идет Янис Хамаш. Летний новичок СК Днепр-1 роскошно отличился в матче против Вадуца.
23-летний алжирец, кстати, сумел стать одним из открытий днепровской команды. В этом сезоне он уже провел 16 матчей, записав в актив 3 гола и 6 результативных передач.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций – СК Днепр-1 и уникальный шанс на реванш