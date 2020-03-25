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Сампдория вычеркнула Баррето из списка инфицированных – игрок победил коронавирус

18:17 16 Читати українською
Сампдория вычеркнула Баррето из списка инфицированных – игрок победил коронавирус
Эдгар Баррето / Фото ФК Сампдория

В лагере Сампдории впервые за долгое время появились хорошие новости.

"Баррето и его жена сдали положительный тест на COVID-19 и завершили период карантина. Они вполне здоровы", – цитирует слова посла Парагвая в Италии La Union.

Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус

35-летний хавбек стал 8-м игроком Сампы, у кого диагностировали вирус. Общее количество больных в клубе насчитывает 16 человек. В Италии приостановлен сезон Серии А на неопределенный срок, а случаев заражения коронавируса уже более 70 тысяч.

После 26-ти туров чемпионата Италии Сампдория расположилась на 16-й строчке.

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Теги
коронавирус Италия Эдгар Баррето Эдгар Баррето Сампдория Сампдория
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