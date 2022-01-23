Сампдория вернулась к идее подписания Супряги, – СМИ
17:39 - Читати українською
Форвард Динамо Владислав Супряга сохраняет шансы перейти из киевского клуба в чемпионат Италии.
Сампдория не удовлетворена результативностью форвардов команды (Квальяреллы, Капуто и Торрогроссы) и ищет варианты усилить атаку, сообщает Sampnews24.com.
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Генуэзцы пытались подписать одноклубника Малиновского Роберто Пикколи, однако в переговорах возникли сложности. Поэтому Сампдория вернулась к варианту с Супрягой.
Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 263 минуты в 6 матчах – без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.
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