Форвард Динамо Владислав Супряга сохраняет шансы перейти из киевского клуба в чемпионат Италии.

Владислав Супряга в борьбе с защитником / фото: ФК Динамо Киев

Сампдория не удовлетворена результативностью форвардов команды (Квальяреллы, Капуто и Торрогроссы) и ищет варианты усилить атаку, сообщает Sampnews24.com.

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Генуэзцы пытались подписать одноклубника Малиновского Роберто Пикколи, однако в переговорах возникли сложности. Поэтому Сампдория вернулась к варианту с Супрягой.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 263 минуты в 6 матчах – без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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