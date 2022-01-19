Генуэзский клуб всего два дня находился без главного тренера. Команду вместо Роберто Д'Аверсы возглавил Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт Сампдории.

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Опытный специалист подписал контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления до лета 2024 года. Главной задачей для нового тренерского штаба станет сохранение прописки в Серии А. После 22 сыгранных матчей Сампдория находится на 15 месте в турнирной таблице – в четырех очках над зоной вылета.

Для Марко Джампаоло это уже второй приход в Сампдорию. Первая каденция (2016-2019) была довольно успешной, и специалист получил приглашение от Милана. На Сан-Сиро совсем не получилось – отставка уже в начале октября. Прошлый год Джампаоло провел без работы после ухода из Торино.

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