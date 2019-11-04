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Сампдория в компенсированное время переиграла СПАЛ – Клаудио Раньери добыл первую победу во главе генуэзцев

4 ноября 23:49 5 Читати українською
Сампдория в компенсированное время переиграла СПАЛ – Клаудио Раньери добыл первую победу во главе генуэзцев
СПАЛ – Сампдория – 0:1

В матче 11-го тура Серии А СПАЛ не смог удержать ничью с Сампдорией (0:1).

 
Джанлука Капрари 90+1’
90+1’ Джанлука Капрари

СПАЛ и Сампдория занимали предпоследнюю и последнюю позиции в турнирной таблице, поэтому победа сегодня была очень важной для обеих команд. Как следствие, матч оказался довольно ровным, хотя хозяева в первом тайме выглядели острее – в частности, Стрефацца дважды пробил из пределов штрафной (мяч прошёл рядом с каркасом), а выстрел Реки с близкого расстояния потянул голкипер. У генуэзцев можно вспомнить неплохой дальний удар Бонаццоли, который пролетел над перекладиной.

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После перерыва игра стала более засушливой – команды боялись рисковать. У СПАЛа из немногочисленных моментов выделялось замыкание подачи в исполнении Петаньи, а Сампдория ответила ударом Экдаля с линии штрафной. Оба выстрела прошли выше ворот. Казалось, что матч так и завершится без голов, однако замена главного тренера гостей Клаудио Раньери всё перевернула: на 90-й минуте на поле появился Капрари, а на 90+1-й Джанлука головой подправил удар Рамиреса – 0:1! СПАЛ капитулировал.

Таким образом, Сампдория набрала 9 очков и поднялась на восемнадцатую позицию в турнирной таблице. СПАЛ, имея в активе лишь 7 зачётных баллов, её замыкает.

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Италия Сампдория Сампдория СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Сампдория
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