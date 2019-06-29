Сампдория согласовала личный контракт с Малиновским и пытается договориться с Генком, – CdS

Представитель Серии А готов подписать хавбека Руслана Малиновского.

Финальный раунд переговоров между Генком и Сампдорией запланирован на 1 июля, утверждает Corriere dello Sport.

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Итальянцы уже договорились с Малиновским относительно личного контракта и теперь пытаются убедить Генк отпустить украинца. По информации источника, бельгийцы попросят за своего игрока не менее 12 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что на Малиновского, кроме Сампдории и Аталанты, претендует Валенсия.