toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Сампдория согласовала личный контракт с Малиновским и пытается договориться с Генком, – CdS

20:15 55 Читати українською
Сампдория согласовала личный контракт с Малиновским и пытается договориться с Генком, – CdS
Руслан Малиновский / Reuters

Представитель Серии А готов подписать хавбека Руслана Малиновского.

Финальный раунд переговоров между Генком и Сампдорией запланирован на 1 июля, утверждает Corriere dello Sport.

Ди Франческо официально возглавил Сампдорию – туда может перейти Малиновский

Итальянцы уже договорились с Малиновским относительно личного контракта и теперь пытаются убедить Генк отпустить украинца. По информации источника, бельгийцы попросят за своего игрока не менее 12 миллионов евро.

Брайтон совершил трансфер звездного партнера Малиновского

Ранее сообщалось, что на Малиновского, кроме Сампдории и Аталанты, претендует Валенсия.

blog_ava
Вернидуб посетил базу Миная – тренер шокирован уровнем закарпатского клуба
17:22
569
Теги
Главное Трансферы Генк Генк Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сампдория Сампдория
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук