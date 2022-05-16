Чемпионат Италии 2021/22, 37-й тур

Сампдория – Фиорентина – 4:1

Голы: Феррари, 16, Квальярелла, 30, Торсбю, 71, Сабири, 83 – Гонсалес, 89 (пен)

Удаление: Колли, 90+3 (Сампдория)

Ювентус – Лацио – начало в 21:45

Сампдория благодаря вчерашнему поражению Кальяри сохранила прописку в Серии А на следующий сезон, так что в домашнем матче против Фиорентины подопечным Марко Джампаоло уже ничего не было нужно. "Фиалки" же имели очень серьёзную мотивацию – в случае победы они поднялись бы в зону Лиги Европы. Конечно же, фаворитами в таких условиях считали гостей.

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Впрочем, вместо триумфа в Генуе флорентийцы потерпели тотальную катастрофу. Уже на 16-й минуте они пропустили в результате подачи со стандарта и замыкания от Феррари, а на 30-й Квальярелла эффектно забил второй гол в ворота Фиорентины. В середине второго тайма Торсбю довел дело до разгрома, а на 84-й минуте Сабири выстрелом с линии штрафной сделал счёт неприличным – 4:0! На этом хозяева остановились. Шокированные "фиалки" смогли ответить лишь голом престижа на 89-й минуте, да и тот был проведен с пенальти. 4:1!

Теперь для прорыва в ЛЕ Фиорентине необходимо победить Ювентус в последнем туре и надеяться на поражение или ничью Ромы.

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