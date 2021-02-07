В рамках воскресной программы 21-го тура Серии А Беневенто и Сампдория не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 21-й тур

Беневенто – Сампдория – 1:1

Голы: Капрари, 55 – Кейта, 80

Милан – Кротоне – начало в 16:00

Удинезе – Верона – начало в 16:00

Парма – Болонья – начало в 19:00

Лацио – Кальяри – начало в 21:45

Воскресную игровую программу открывал поединок Беневенто – Сампдория. В первом тайме команды много фолили (рефери вручил 4 "горчичника"), однако голов не забивали. Было несколько моментов у генуэзцев, но обошлось без особой остроты.

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После перерыва хозяева разыграли быструю комбинацию в штрафной соперника, результатом которой стал удар Капрари с острого угла – 1:0. Игроки Сампдории сразу пошли в атаку, но сравнять смогли аж на 80-й – отличился Кейта. После этого темп игры замедлился, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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