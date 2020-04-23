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Сампдория преодолела коронавирус – в команде не осталось ни одного больного, хотя было больше всех в Серии А

20:18 9 Читати українською
Сампдория преодолела коронавирус – в команде не осталось ни одного больного, хотя было больше всех в Серии А
Сампдория победила коронавирус / официальный сайт клуба

Генуэзский клуб объявил, что все члены команды, которым диагностировали COVID-19, сдали отрицательные тесты.

У Сампдории не осталось ни одного больного коронавирусом. Все представители клуба сдали повторные тесты, которые показали отрицательный результат, сообщает официальный сайт клуба.

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Именно генуэзцы стали рекордсменами Серии А по количеству инфицированных – СМИ сообщали о 15 подтвержденных случаях болезни. Ранее президент клуба Массимо Ферреро заявлял о невозможности доигрывания текущего сезона.

К слову, общегосударственный каратин в Италии завершится 4 мая – тогда правительство планирует ввести определенные смягчения. На момент остановки чемпионата Италии Сампдория набрала 26 очков и находилась вблизи зоны вылета.

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