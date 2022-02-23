Нападающий Сампдории Владислав Супряга, права на которого принадлежат Динамо, получит помощь от итальянского клуба в ускоренной адаптации к новой стране.

Сампдория решила пригласить личного переводчика для Супряги, чтобы тот быстрее смог адаптироваться в Италии, сообщает clubdoria46.it.

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Отмечается, что украинец не владеет даже английским, из-за чего имеет серьезные проблемы с коммуникацией с одноклубниками. Сампдория намерена выкупить форварда, если он станет демонстрировать свои лучшие качества на поле.

Добавим, что Супряга последние 2 тура провел в запасе, а в матче с Сассуоло вышел на замену в первом тайме, но уже после перерыва тренер решил убрать Владислава с поля

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