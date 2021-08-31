Опытный форвард присоединился к генуэзцам, сообщает официальный сайт клуба.

Ювентус забрал опальную звезду ПСВ в Италию

Сампдория арендовала Капуто с опцией обязательного выкупа. Последние 2 сезона он провел в составе Сассуоло и наконец дебютировал в национальной команде. Капуто даже претендовал на поездку со "Скуадра Адзуррой" на Евро-2020.

Также "блучеркьяти" взяли в аренду центрбека Ювентуса Раду Дрегушина. После этого генуэзцы решили отпустить на временной основе защитника Джейсона Мурильо (Сельта) и нападающего Джанлуку Капрари (Верона).

К слову, новый сезон в Серии А Сампдория начала с минимального поражения от Милана и ничьей против Сассуоло (0:0).

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