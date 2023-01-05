Сампдория обыграла Сассуоло в рамках 16 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сампдория одержала только вторую победу в нынешнем сезоне. Наставник команды Деян Станкович после игры был немногословен: "Вы знаете, кому мы посвящаем эту победу. Больше мне нечего добавить".

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Специалист имел в виду умершего от лейкемии бывшего игрока и тренера генуэзцев Синишу Михайловича. Чествование памяти своей легенды Сампдория сделала очень красивым – победу над Сассуоло принесли два шедевральных гола. Мяч Ауджелло вообще очень похож на то, что часто делал Михайлович во время карьеры игрока.