Карьера Владислава Супряги в Генуе подошла к концу. Сампдория решила не продлевать аренду чемпиона мира еще на год, несмотря на наличие такой опции. Соответственно, форвард должен вернуться в Динамо, с которым у него действует контракт до лета 2023 года.

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"Блучеркьятти" настроены максимально снизить зарплатный фонд, поэтому не планируют делать никаких приобретений и держать в команде ненужных тренеру игроков. Об этом сообщает Sampnews 24 со ссылкой на Il Secolo XIX.

Напомним, Супряга перешел в Сампдорию зимой на правах аренды из Динамо. В активе украинца всего один матч в Серии А – в поединке против Сассуоло 22-летний форвард вышел в середине первого тайма, но уже на старте второго был заменен.

Эти 24 минуты стали для Супряги единственными в Сампдории, ведь Владислав уже покинул лагерь команды и находится в молодежной сборной Украины.

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