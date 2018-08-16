Сампдория объявила о трансфере Экдаля

Шведский полузащитник Альбин Экдаль продолжит профессиональную карьеру в чемпионате Италии.

Сампдория объявила о переходе в команду полузащитника Гамбурга Альбина Экдаля, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Соглашение с 29-летним шведом рассчитано до 2021 года.

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Трансферная стоимость игрока оценивается в 4,5 млн евро. Ранее футболист выступал в составе Ювентуса, Сиены, Болоньи и Кальяри.

В прошлом сезоне Экдаль провел в чемпионате Германии 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

"Я очень благодарен и счастлив, что перешел в Сампдорию. Я не могу дождаться, чтобы снова сыграть в Серии А", – написал Экдаль на своей странице в Твиттере.

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