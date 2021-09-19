Чемпионат Италии 2021/22, 4-й тур

Эмполи – Сампдория – 0:3

Голы: Капуто, 31, 52, Кандрева, 70

Венеция – Специя – начало в 16:00

Верона – Рома -–начало в 19:00

Лацио – Кальяри – начало в 19:00

Эмполи в премьерном матче дня принимал гостей из Сампдории. Генуэзцы подходили к нему без побед в новом сезоне, в то время как хозяева имели в своем активе выездную победу над Ювентусом – впрочем, по кадровому потенциалу "Сампа" явно была сильнее. Команда это и доказала, легко разгромив новичка Серии А.

Счёт был открыт генуезцами на 31-й минуте в результате передачи Кандревы и точного удара Капуто низом. На 50-й он мог оформить дубль, но его мощный выстрел попал в перекладину – впрочем, на 52-й Франческо таки добился своего, прошив голкипера с паса Берешиньски. Эмполи забил в ответ на 62-й, однако гол Кутроне отменили из-за офсайда. Ещё через восемь минут все вопросы были сняты: Кандрева, получив мяч от Квальярелы, с левого края штрафной закрутил его в дальний угол – 0:3! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.