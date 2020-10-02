Сампдория в новом чемпионате побед ещё не знала, а вот Фиорентина уже и Торино переиграла, и с Интером выдала перестрелку 3:4. После такого старта "фиалки" считались фаворитами – тем более, что они принимали соперника дома. Впрочем, подопечные Клаудио Раньери не собирались сдаваться.

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Первый тайм прошёл достаточно ровно, а под конец первого тайма гости заработали пенальти – его реализовал Квальярела. Это был 12-й гол Фабио в ворота Фиорентины (любимая мишень нападающего) и его 86-й гол за Сампдорию – теперь он третий бомбардир в истории клуба, а Джанлука Виалли остался за спиной.

Во втором тайме Фиорентина добавила, сравняв счёт на 72-й минуте вследствие классного проникающего паса Миленковича в центр штрафной – Влахович спокойно расстрелял ворота. Впрочем, уже через четыре минуты Торсбю забил второй гол Сампдории. Его отменили из-за игры рукой, однако гости не сдавались. В конце концов, на 83-й минуте они добились своего – голкипер Аудеро вынес мяч точно на Верре, что неожиданно вывело хавбека лицом к лицу с Дронговски – 1:2. Фиорентина капитулировала.

Таким образом, Сампдория набрала дебютные три очка в новом сезоне. В турнирной таблице генуэзцы расположились на четырнадцатой позиции – прямо за "фиалками".

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