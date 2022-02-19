В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Италии состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Италия, Серия А, 26-й тур

Сампдория – Эмполи – 2:0

Голы: Квальярелла, 14, 30

Рома – Верона – начало встречи в 19:00

Салернитана – Милан – начало встречи в 21:45

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Пинамонти мог выводить Эмполи вперед в матче с Сампдорией уже в начале встречи, однако мяч после его удара просвистел над перекладиной. Хозяева огрызнулись моментом Квальяреллы – 39-летний форвард с пределов штрафной не промахнулся. Таким образом, Фабио прервал 139-дневную голевую засуху и вошел в историю, забивая в Серии А 18-й год подряд. Вскоре Колли мог удвоить преимущество "блучеркяти", но головой пробил мимо левой стойки.

В середине тайма все тот же Квальярелла роскошным ударом оформил дубль: получив прострел с правого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, ветеран сумел сложиться и в падении пробить в правый угол под голкипера. Больше в матче голов не забивали. Украинский форвард Владислав Супряга весь матч провел на скамейке запасных.

Победа подняла Сампдорию на 15-ю строчку и принесла ей 26 очков, Эмполи с 31-м пунктом – одиннадцатый.

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