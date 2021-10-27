Сампа забила дважды на старте поединка: Капуто реализовал выход один на один с Муссо, а вот Аскилдсен воротами ошибся и срезал мяч в собственные. Через несколько мгновений "Богиня" уже вела в счете благодаря голу Сапаты.

Малиновский в 100-м матче за Аталанту помог победить Сампдорию в волевом стиле не без нервов

Руслан Малиновский, для которого это был 100-й поединок за бергамасков, простреливался, но ударам не хватало точности. В то же время у Иличича с прицелом было все отлично – в добавленное арбитром время он красиво поставил точку в матче. Аталанта вышла на четвертую позицию в Серии А, Сампдория же осталась пятнадцатой.