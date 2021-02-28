Где смотреть матч Сампдория – Аталанта онлайн? Игру транслирует канал "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть на портале oll.tv по подписке. Малиновский против команды, в игре с которой заработал свою единственную красную карточку в итальянской карьере. Затем украинец исправился, оформив победный ассист в одной из 3 игр против генуэзцев. Матч, как и онлайн-трансляция Сампдория – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 13:30. Руслан провел на поле всего 10 минут (официальная статистика не учитывает компенсированное время) за последние 4 поединка во всех турнирах. Без него Аталанта добыла 3 ​​победы, а проиграла только Реалу, да и то не без помощи судей и с сохранившимися шансами на реванш. У Виктора Коваленко не было и тех крох. Экс-хавбек Шахтера все еще ждет на свой дебют.

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