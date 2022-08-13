Сампдория принимает Аталанту в первом туре чемпионата Италии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Обновленная команда из Бергамо начинает новый сезон против бывшего клуба Владислава Супряги, провалившего итальянский вояж. Матч Сампдория – Аталанта стартовал в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция игры – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

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В прошлом сезоне оба матча завершились уверенными победами "Богини" (4:0 и 3:1), но Аталанта в межсезонье существенно обновилась. Команду из игроков основной обоймы уже покинули Пессина и Миранчук. Ремо Фройлер близок к уходу в Ноттингем Форест, а Хосе Паломино рискует получить дисквалификацию за употребление допинга. Среди усиления бергамасков – Адемола Лукман и Эдерсон. Которые, правда, в старт не попали.

Руслан Малиновский на фоне информации о возможном переходе в английский Ноттингем Форест оказался в запасе.

Стартовые составы:

Сампдория: Аудеро – Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло – Виейра – Лерис, Сабири, Ринкон, Джуричич – Капуто.

Аталанта: Муссо – Толои, Околи, Джимсити – Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашалич – Сапата, Муриэль.