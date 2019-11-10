Аталанта не сумела победить Сампдорию – Малиновский был активен, но подвел команду

Бергамаски с Русланом Малиновским в составе расписали ничью с Сампдорией (0:0) в рамках 12-го тура Серии А. Обзор матча и игры хавбека сборной Украины читайте на "Футбол 24".

Аталанта в предыдущем туре неожиданно уступила Кальяри, а на неделе отобрала очки у Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Руслан Малиновский 4 матча подряд начинал на скамейке запасных бергамасков, но сегодня тренерский штаб решил вернуть его в стартовый состав.

Малиновский – лучший игрок октября в Аталанте

Трудно определить четкую позицию украинца на поле. Больше всего времени в первом тайме он проводил в роли правого атакующего хавбека, но в начале встречи активно обменивался позициями с Пашаличем и Гомесом, садясь даже слева в пару к опорнику де Рону.

Аталанта прогнозируемо владела инициативой, больше атаковала, контролировала мяч. Однако конструктива в действиях гостей было немного – только редкие наступления доводились до логического завершения. Почти в каждом из таких активное участие принимал Малиновский.

Сначала он вывел на удар Пашалича – рикошетом от соперника мяч полетел мимо ворот. Затем сам сместился с правого края в центр и пробил в ближний угол – немного не хватило точности. В конце первого тайма Руслан поправил печальную статистику ударов в матче. Слабая попытка бахнуть в касание, а также острый штрафной – перебросил стенку, но в "девятку" не докрутил. С обоими выстрелами справился голкипер.

Удары Малиновского по воротам Сампдории:

Тот штрафной, кстати, заработал сам Малиновский. Соперники вообще очень часто заваливали украинца на газон. Правда, он и сам не чурался нарушать правила, в результате чего на старте второго тайма посадил себя на желтую карточку.

Кроме моментов Руслана, до перерыва у Аталанты можно вспомнить неточные удары Толои и Муриеля. Сампдория также почти ничем не отвечала: эффектный удар в падении от Квальяреллы заблокировали, а шансы Янкто голевыми не назовешь.

На старте второго тайма Аталанта начала ошибаться. Сампдория выдала активную 10-минутку, но наказать бергамасков за панику не сумела. Впоследствии гости вернули себе инициативу, однако голевых шансов все равно не создавали.

Малиновский сменил позицию – перешел на левый фланг и играл фактически форвардом в паре с Муриелем. Один из прострелов Руслана долетел до колумбийца, но удар у того не получился. Украинец отходил широко на левую бровку, где пытался цепляться за мяч и протягивать его в штрафную.

Статистика Малиновского против Сампдории:

К сожалению, что для этих функций, для роли форварда Руслану не хватает скорости. Он привык управлять игрой с центра поля, а не тянуть мяч на дриблинге. В очередной такой ситуации Малиновский потерял контроль над мячом и постелился в грубый подкат в ноги Вьери. Арбитр показал хавбеку вторую желтую и удалил с поля.

За минуту до этого Малиновский успел еще раз пробить с перспективного штрафного, заработанного Барроу, который появился со скамейки запасных. Руслан целил в дальнюю "шестерку", но именно там караулил вратарь – легкая добыча для Аудеро.

Без украинца Аталанта в меньшинстве не сумела вырвать победу. "Сухая" ничья, 22 очка и 6-е место в Серии А для бергамасков. Сампдория набрала 9 пунктов и осталась в зоне вылета.

Краткое резюме сегодняшней игры Малиновского

Плюсы. Руслан пытался постоянно обострять. Не боялся брать инициативу на себя: тянул мяч к чужой штрафной, отдал 2 ключевые передачи, при первой возможности бил по воротам. Малиновский стал лучшим в матче по ударам (4) и попаданиями в створ (3).

Малиновский – один из лидеров Аталанты по остроте созданных моментов:

Минусы. С его ударами без проблем справился голкипер – выжать можно было больше. Малиновский не слишком комфортно чувствовал себя в столь атакующей роли, порой паниковал. В его игре был чрезмерный брак: 10 потерь (второй показатель в матче), 71% точности передач (худший в команде).

Потери Малиновского против Сампдории:

Руслан очень часто вступал в силовую борьбу и не был в ней эффективен. Из 26 единоборств выиграл только 8, аж 4 раза нарушил правила. Сампдория действовала против Малиновского плотно, часто фолила, но и сам украинец регулярно пытался исправить ошибки нарушениями. Результат – две заслуженные желтые и удаление.

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