Сампдория – Рома: дебют Раньери может сорваться

Проведение поединка 8-го тура итальянской Серии А между генуэзской Сампдорией и столичной Ромой оказался под угрозой срыва.

Новоназначенный наставник "блучеркьяти" Клаудио Раньери может потерять возможность дебютировать в должности с матча против своей бывшей команды, сообщает Football Italia.

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Матч могут перенести в связи с экстремальными погодными условиями в Генуе. Поединок запланирован на ближайшее воскресенье, однако синоптики с вероятностью 90 % прогнозируют мощный ливень и сильные порывы ветра в этот день. К концу недели ожидают увеличения количества осадков, а их пик придется как раз на выходные.

Отметим, что в нынешнем первенстве Италии уже не состоялся один матч. Брешия и Сассуоло не сыграли в 7-м туре Серии А из-за смерти владельца "черно-зеленых" Джорджо Сквинци.

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