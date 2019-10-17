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Сампдория – Рома: дебют Раньери может сорваться

11:30 15 Читати українською
Сампдория – Рома: дебют Раньери может сорваться
Сампдория – Рома / LaPresse

Проведение поединка 8-го тура итальянской Серии А между генуэзской Сампдорией и столичной Ромой оказался под угрозой срыва.

 

Новоназначенный наставник "блучеркьяти" Клаудио Раньери может потерять возможность дебютировать в должности с матча против своей бывшей команды, сообщает Football Italia.

Раньери официально возглавил Сампдорию

Матч могут перенести в связи с экстремальными погодными условиями в Генуе. Поединок запланирован на ближайшее воскресенье, однако синоптики с вероятностью 90 % прогнозируют мощный ливень и сильные порывы ветра в этот день. К концу недели ожидают увеличения количества осадков, а их пик придется как раз на выходные.

Отметим, что в нынешнем первенстве Италии уже не состоялся один матч. Брешия и Сассуоло не сыграли в 7-м туре Серии А из-за смерти владельца "черно-зеленых" Джорджо Сквинци.

"Если Моуринью предложит выпить, я не откажусь". Чемпионские правила жизни Клаудио Раньери

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Сампдория - Рома Рома Рома Сампдория Сампдория Италия Клаудио Раньери Клаудио Раньери
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