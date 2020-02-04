Сампдория – Наполи – 2:4 – видео голов и обзор матча

Наполи уверенно переиграл Сампдорию в сверхрезультативном матче 22-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория – Наполи.

Начало поединка было за Наполи – уже на 16 минуте неаполитанцы вели в счете 2:0 благодаря голам Милика и Эльмаса. До перерыва Квальярелла сократил отставание, роскошно обработав мяч на линии штрафной и пробил под дальнюю штангу. После перерыва обе команды отметились классными голами, однако гол Рамиреса через себя отменили из-за игру рукой в начале эпизода, а забитый мяч Зелински – из-за офсайда.

Наполи вырвал победу над Сампдорией в матче с шестью голами – Квальярелла исполнил шедевр, два мяча отменил VAR

Генуэзцы сумели выровнять положение, Габьядини реализовал пенальти. Но в конце игры Наполи вырвал победу благодаря голам Демме и Мертенса.

Таким образом, Наполи набрал 30 очков, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Сампдория, имея в активе 20 зачетных баллов, осталась на шестнадцатой строчке.