Сампдория принимала Ювентус в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Федерико Кьеза открыл счет в матче еще в первом тайме, удачно откликнувшись на прострел Мораты.

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Туринцы продолжали контролировать игру. Незадолгодо финального свистка подопечные Пирло выбежали в стремительную контратаку, Куадрадо выкатил мяч на пустые ворота, и Ремзи без особых усилий удвоил преимущество гостей.

Победа позволила Юве подняться на третью строчку турнирной таблицы, Сампдория – 10-я.

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