Сампдория – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча
07:31 - Читати українською
Сампдория принимала Ювентус в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Федерико Кьеза 20’
Аарон Рэмзи 90+1’
20’ Федерико Кьеза
90+1’ Аарон Рэмзи
Федерико Кьеза открыл счет в матче еще в первом тайме, удачно откликнувшись на прострел Мораты.
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Туринцы продолжали контролировать игру. Незадолгодо финального свистка подопечные Пирло выбежали в стремительную контратаку, Куадрадо выкатил мяч на пустые ворота, и Ремзи без особых усилий удвоил преимущество гостей.
Победа позволила Юве подняться на третью строчку турнирной таблицы, Сампдория – 10-я.
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