Сампаоли заверил, что Дерлис не планирует покидать Сантос

Главный тренер Сантоса Сампаоли рассказал, что ничего не знает о возможном уходе Дерлиса Гонсалеса из команды.

"После хорошего выступления на Кубке Америки Дерлис на тренировках показывал хороший футбол, поэтому решил его поставить справа в нападении.

Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу победить Аваи и возглавить чемпионат Бразилии

Понятия не имею об уходе Дерлиса. Он сосредоточен на работе с командой, которой помогает достичь результата. Он сейчас выходит в старте, обязательно будет играть за команду дальнейшем", – цитирует Сампаоли Diario Do Peixe.

Напомним, права на Дерлиса Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, за Сантос парагвайский футболист выступает на правах аренды, срок которой истекает следующим летом.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019