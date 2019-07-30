toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сампаоли заверил, что Дерлис не планирует покидать Сантос

17:13 78 Читати українською
Сампаоли заверил, что Дерлис не планирует покидать Сантос
Дерлис Гонсалес / фото из соцсетей

Главный тренер Сантоса Сампаоли рассказал, что ничего не знает о возможном уходе Дерлиса Гонсалеса из команды.

"После хорошего выступления на Кубке Америки Дерлис на тренировках показывал хороший футбол, поэтому решил его поставить справа в нападении.

Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу победить Аваи и возглавить чемпионат Бразилии

Понятия не имею об уходе Дерлиса. Он сосредоточен на работе с командой, которой помогает достичь результата. Он сейчас выходит в старте, обязательно будет играть за команду дальнейшем", – цитирует Сампаоли Diario Do Peixe.

Напомним, права на Дерлиса Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, за Сантос парагвайский футболист выступает на правах аренды, срок которой истекает следующим летом.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

blog_ava
Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИ
11:52
581
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Сантос Сантос Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Нымме Калью
20:00
Селтик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук