Хорхе Сампаоли в январе 2025 года покинул Ренн после неудачной серии из пяти поражений. Аргентинский специалист восемь месяцев находился без работы.

Атлетико Минейро на официальном сайте объявил, что Сампаоли стал новым тренером команды, подписав контракт до 2027 года. 65-летний аргентинский специалист во второй раз за свою карьеру возглавил бразильский клуб. Ранее он работал главным тренером Атлетико Минейро с марта 2020 года по февраль 2021-го.

Атлетико Минейро сейчас находится на 14 месте с 24 баллами после 20 сыгранных матчей. Стоит добавить, что в составе клуба выступает Дуду, который с сезона 2011/12 по 2014 год играл за киевское Динамо.

