Сампаоли в случае увольнения получит компенсацию в 20 млн долларов

Если Федерация футбола Аргентины решит уволить Хорхе Сампаоли, то будет вынуждена заплатить ему немалую сумму.

Как известно, Аргентина потерпела разгромное поражение от Хорватии.

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После матча аргентинские футболисты попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в матче против Нигерии, сообщает TyC Sport.

Новым тренером сборной Аргентины может стать Хорхе Бурручага.

Также сообщается, что контракт Хорхе Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на 5 лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Если увольнение произойдет до этого турнира, Сампаоли получит компенсацию в размере 20 млн долларов.

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