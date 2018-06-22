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Сампаоли в случае увольнения получит компенсацию в 20 млн долларов

09:47 182 Читати українською
Сампаоли в случае увольнения получит компенсацию в 20 млн долларов
Хорхе Сампаоли / Фото: соцсети

Если Федерация футбола Аргентины решит уволить Хорхе Сампаоли, то будет вынуждена заплатить ему немалую сумму.

Как известно, Аргентина потерпела разгромное поражение от Хорватии.

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После матча аргентинские футболисты попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в матче против Нигерии, сообщает TyC Sport.

Новым тренером сборной Аргентины может стать Хорхе Бурручага.

Также сообщается, что контракт Хорхе Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на 5 лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Если увольнение произойдет до этого турнира, Сампаоли получит компенсацию в размере 20 млн долларов.

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ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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