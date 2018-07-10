Сампаоли сохранил пост тренера сборной Аргентины, – СМИ

Руководство Ассоциации футбола Аргентины решило не увольнять Хорхе Сампаоли с поста главного тренера национальной команды.

58-летний специалист несмотря на провал Аргентины на чемпионате мира-2018 удержался на посту, сообщает Ole.

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По информации издания, такое решение принял президент местной федерации Клаудио Тапия после личной встречи с Сампаоли. Среди вероятных причин сохранения должности тренером первой называют нежелание чиновников выплачивать компенсацию за увольнение, которая составляет 8,2 млн долларов.

Уволить тренера сборной без выплаты компенсации Тапия и его коллеги смогут только после Копа Америка-2019. Турнир пройдет в июне-июле следующего года в Бразилии.

Напомним, что сборная Аргентины на ЧМ-2018 под руководством Хорхе Сампаоли с большим трудом прошла групповой этап, но уже в 1/8 финала Мундиаля вылетела от сборной Франции.